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    • 11.06.2020 15:46
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    Nijer'de köyü | Niamey'de yaşayan çocuklara Beşiktaş forması hediye edildi

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye-Nijer Dostluk Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan siyah-beyazlı taraftar Op. Dr. Çağlar Helvacıoğlu, kulüpten gönderilen formaları çocuklara ulaştırdı.

    Nijer'de Beşiktaş köyü

    Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Beşiktaş formaları, çocuklara ulaştırıldı. Helvacıoğlu, Nijer'de bir Beşiktaş köyü oluşturma hayalinin gerçeğe dönüşmesinde kendisine forma göndererek yardımcı olan Enis Ulusoy'a teşekkür ederek, "Buradaki çocuklar, Avrupa'nın diğer takımlarının formalarını giyiyordu. Bu duruma şahit olunca Beşiktaş formalarını da giysinler istedim. Nijerli çocukların üstünde Beşiktaş formalarını görmek ve 'En Büyük Beşiktaş' tezahüratını duymak beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.

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