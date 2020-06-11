Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe TS maçı ne zaman? Ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 26 haftalık periyod sonunda ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor İzmir deplasmanına konuk olacak ve Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor'un en büyük kozu ise gol makinesi Sörloth olacak. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!
GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma akşamı saat 21:00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak, dördüncü hakem Mert Güzenge olacak.
TRABZONSPOR CORONA SONUÇLARI
Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.
Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
MUHTEMEL 11'LER
Göztepe: Beto, Titi, Celso Borges, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Andre Castro, Stefano Napoleoni, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Cameron Jerome
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Fhilip Novak, Gaston Campi, Manuel Da Costa,, Joao Pereira, J. Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth
KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK!
Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftar alınmayacak.