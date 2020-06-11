Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe TS maçı ne zaman?

TRABZONSPOR CORONA SONUÇLARI

Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.