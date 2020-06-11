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    • 11.06.2020 18:19
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    • 11.06.2020 18:19
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    saat kaçta? ?

    saat kaçta başlayacak? ? Türkiye’de futbol heyecanı bu hafta sonu oynanacak maçlarla yeniden başlıyor. Koronavirüs nedeniyle liglere verilen yaklaşık 3 aylık aradan sonra ligler kaldığı yerden devam edecek. Şampiyonluk yarışında yer alan Trabzonspor ise Göztepe deplasmanına konuk olacak. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte detaylar…

    Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe TS maçı ne zaman?

    Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe TS maçı ne zaman? Ligde futbol heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. 26 haftalık periyod sonunda ligde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor İzmir deplasmanına konuk olacak ve Göztepe ile karşılaşacak. Trabzonspor'un en büyük kozu ise gol makinesi Sörloth olacak. Peki, Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? İşte yanıtı!

    GÖZTEPE TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

    Göztepe Trabzonspor maçı 12 Haziran Cuma akşamı saat 21:00'de başlayacak. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak, dördüncü hakem Mert Güzenge olacak.

    TRABZONSPOR CORONA SONUÇLARI

    Trabzonspor, corona virüsü (koronavirüs) test sonuçlarının negatif çıktığını duyurdu.

    Bordo mavililerin konu ile ilgili yaptığı resmi açıklama şu şekilde;

    "Başkanımız Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yanı sıra futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve çalışanlarımıza her hafta rutin olarak uyguladığımız COVID-19 testlerinin yedincisi yapılmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

    Kamuoyunun bilgisine sunarız.

    MUHTEMEL 11'LER

    Göztepe: Beto, Titi, Celso Borges, Berkan Emir, Murat Paluli, Soner Aydoğdu, Andre Castro, Stefano Napoleoni, Deniz Kadah, Halil Akbunar, Cameron Jerome

    Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Fhilip Novak, Gaston Campi, Manuel Da Costa,, Joao Pereira, J. Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Sörloth

    KARŞILAŞMA SEYİRCİSİZ OYNANACAK!

    Koronavirüs tedbirleri sebebiyle Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmaya taraftar alınmayacak.

    Haberler Spor Göztepe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? Göztepe TS maçı ne zaman?
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