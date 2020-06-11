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Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana verilen ara nihayet sona eriyor, sporseverler Süper Lig'e kavuşuyor. Süper Lig 12 Haziran'da oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla santraya inecek. Süper Lig'e uzak kaldığımız şu ara için bir rehber hazırladık. İşte 27.haftanın sakatlıklarından, cezalılarına, Süper Lig'in son puan durumundan, 27.hafta fikstürüne kadar Süper Lig'in geri dönüş rehberi...

11.06.2020 14:05 - Son Güncelleme: 11.06.2020 14:05
Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

Kovid-19 pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen aran sona eriyor. Süper Lig 27.haftadan kaldığı yerden tüm heyecanıyla devam edecek. Sizler için bir Süper Lig rehberi hazırladık.

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Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

12 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK 27.HAFTANIN FİKSTÜRÜ

Süper Lig'e verilen ara Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla sona erecek.

Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

SÜPER LİG'DE SON PUAN DURUMU

Süper Lig'de lider Trabzonspor'u Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor puan tablosunun en sonunda yer alıyor.

Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

SÜPER LİG'İN 27'NCİ HAFTASINDA SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

GÖZTEPE
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu

TRABZONSPOR
SAKAT: Yusuf Sarı, Kamil Ahmet, Sosa*
CEZALI: Yok

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