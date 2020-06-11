Koronavirüs arası bitiyor, Süper Lig geri dönüyor! İşte 27.haftada sakat, cezalı oyuncular ve son puan durumu
Süper Lig'e koronavirüs nedeniyle Mart ayından bu yana verilen ara nihayet sona eriyor, sporseverler Süper Lig'e kavuşuyor. Süper Lig 12 Haziran'da oynanacak Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçlarıyla santraya inecek. Süper Lig'e uzak kaldığımız şu ara için bir rehber hazırladık. İşte 27.haftanın sakatlıklarından, cezalılarına, Süper Lig'in son puan durumundan, 27.hafta fikstürüne kadar Süper Lig'in geri dönüş rehberi...
11.06.2020 14:05
- Son Güncelleme: 11.06.2020 14:05
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