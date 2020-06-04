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    • 04.06.2020 14:04
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    'den 'a mesaj: Kulüp bul, zararına satışa da razıyız

    Damien Comolli döneminde, İtalya'nın Empoli takımından büyük beklentilerle kadroya katılan 25 yaşındaki Sloven oyuncu beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-lacivertliler, Sloven futbolcudan kendisine kulüp bulmasını istedi. 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc, 2.5 milyon Euro'luk bir teklif gelmesi halinde zararına satılacak.

    Fenerbahçe, 2019'un ocak ayı transfer döneminde İtalyan ekibi Empoli'den kadrosuna kattığı Miha Zajc'tan istediği verimi alamadı. Saı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle beklentilerin uzağında kaldı.

    Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmaları yapan Fenerbahçe'de teknik heyet, bir yandan alınacak isimleri belirlerken diğer yandan da takımdan gönderileceklerin listesini yapıyor.

    Gitmesi beklenen oyunculardan biri de Miha Zajc oldu. İtalyan ekibinden 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen Miha Zajc'a "Kendine kulüp bul" mesajı iletildi.

    Sarı-lacivertlilerin, 25 yaşındaki Sloven futbolcuyu, 2.5 milyon Euro civarında gelecek bir teklifle elden çıkarılacağı öğrenildi. Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maça çıkan Zajc, bu karşılaşmalarda 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
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