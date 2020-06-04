Milli takımdan hocası Fatih Terim hakkında da konuşan Kaan, şöyle devam etti: 'Evet, Terim'le görüştük' "Fatih Terim hocamızla en son hastalığından dolayı görüştük. Ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim."