Kariyerini Bundesliga takımlarından Fortuna Düsseldorf'ta sürdüren, Türk Milli Takımı'nın banko savunma oyuncularından Kaan Ayhan, transferle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
25 yaşındaki futbolcu, adının Galatasaray'la anılmasıyla ilgili olarak gelen soruya, "Transferle ilgili haberleri ben de okuyorum. Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum" cevabını verdi.
Milli takımdan hocası Fatih Terim hakkında da konuşan Kaan, şöyle devam etti: 'Evet, Terim'le görüştük' "Fatih Terim hocamızla en son hastalığından dolayı görüştük. Ancak transferle ilgili bir görüşmemiz olmadı. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi ilettim."