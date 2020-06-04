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    • 04.06.2020 12:46
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    • 04.06.2020 12:46
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    devlerin yakın markajında | 'ya veda mı ediyor?

    'nde (Serie A) forması giyen , Avrupa'nın dev kulüplerini peşine taktı. Daha önce adı , Tottenham, , Milan ve ile anılan Cengiz için, Alman ve İngiliz kulüplerinden taliplerinin arttığı iddia edildi. İşte detaylar.

    İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AS Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder ile yollarını ayırmak üzere...

    İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Bayern Münih, RB Leipzig ve Everton'ın, Roma yönetimini arayarak Cengiz Ünder'in şartlarını sorduğu öğrenildi.

    30 MİLYON EURO

    Haberde, İtalyan kulübünün milli futbolcuyu en az 30 milyon Euro'dan aşağı bir fiyata satmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

    Roma ile 2023 yılına kadar sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder; bu sezon forma giydiği 20 maçta 3 gol kaydetti.
    Haberler Spor Cengiz Ünder devlerin yakın markajında | Roma'ya veda mı ediyor?
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