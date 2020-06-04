



İKİ İTALYAN DA ONUN PEŞİNDE

Hırvat basını Maric'i F.Bahçe'nin dışında İtalya'dan da iki kulübün istediğini yazdı. Ancak bu kulüplerin şu ana kadar Hırvat yıldız ya da Osijek ile temasa geçmediği belirtildi. Bu nedenle Sarı-Lacivertliler transferde avantajlı bir konumda.

