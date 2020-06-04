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    • Spor
    • 04.06.2020 Gazete
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    , başarılı stoper için ’nin kapısını çaldı: Alper’i al Alpaslan’ı ver

    , 'den için gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, Alpaslan'a karşılık Göztepe’ye takasta ’u önerdi. Görüşmeler sürüyor.

    Alper’i al Alpaslan’ı ver
    Yeni sezonda yerli oyuncuların transferine ağırlık vermeyi düşünen , 'den için gaza bastı. Sarı-Lacivertliler, 26 yaşındaki futbolcu için ekibine takasta 'u önerdi. Göztepe'nin ise Alper'in yıllık 1.3 milyon Euro'luk maaşı sebebiyle bu teklife şimdilik soğuk baktığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki stoper için ısrarcı olduğu ve Göztepe'ye Alper'in yanı sıra bir miktar para da teklif edebileceği öğrenildi. Sarı-Lacivertliler, hem stoper hem de orta sahada görev yapabilen Alpaslan'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor.
    Haberler Spor Fenerbahçe, başarılı stoper için Göztepe’nin kapısını çaldı: Alper’i al Alpaslan’ı ver
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