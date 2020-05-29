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    • 29.05.2020 13:02
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    Son dakika: Başkanı ameliyat oldu! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama

    Son dakika haberi... () Başkanı , sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    TFF Başkanı Özdemir ameliyat oldu! Sağlık durumu...
    'nin internet sitesinden yayınlanan 'geçmiş olsun' mesajında şu ifadeler kullanıldı:

    "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir, bugün sol omzundaki tendon yırtığı nedeniyle planlı bir ameliyat geçirmiştir. Başarılı geçen ameliyatın ardından sağlık durumu iyi olan Başkan Özdemir'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, sağlıklı günler dileriz."

    Haberler Spor Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir ameliyat oldu! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
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