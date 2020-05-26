Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Dünya genelinde etkisini sürdüren Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamdan ekonomiye spordan siyasete kadar birçok farklı alanda etkinlikler durdu. Dünyada futbol heyecanı yeniden yaşanmaya başlandı. Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ligler normale dönerken, Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:
1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020
2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020
3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020
MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 12 Haziran'da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü', karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik 'öneri' niteliği taşıyor.
MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Nihat Özdemir, liglerin yayıncısı BeIN Sports ile 5 yıllık anlaşmaları olduğunu söylerken, "2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz BeIN Sports ile bu 5 yıllık süreci tamamlamak. Bu dönemde yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz gibi BeIN Sports'un gelirlerinde önemli azalma oldu. Bize sezon sonu için ödeyeceği 588 milyon gibi bir ödeme var. Lig başlarla bunu ödeyecekler. Yolumuza onlarla yürümek ana hedefimizdir" dedi.