Süper Lig ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman başlıyor? Dünya genelinde etkisini sürdüren Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal yaşamdan ekonomiye spordan siyasete kadar birçok farklı alanda etkinlikler durdu. Dünyada futbol heyecanı yeniden yaşanmaya başlandı. Almanya ve İtalya gibi ülkelerde ligler normale dönerken, Süper Lig ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020