Galatasaray'ın eski Teknik Direktörü Cesare Prandelli, Juventus forması giydiği dönemde yaşanan Heysel Faciası'nın 35. yıl dönümünde açıklamalar yaptı.
TRT Spor'un haberine göire; 35 yıl önceki finalin hiç kimse tarafından basit bir futbol final maçı olarak anımsanmadığını dile getiren Prandelli, şunları söyledi:
35 yıl önce Juventus ve Liverpool arasında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası finali vardı. Ama kimse sonucu ya da sahada neler olduğunu hatırlamıyor, aksine herkes saha dışında olanları anımsıyor. 39 ölü, 600 yaralı. Son derece trajik ve unutulmaz bir akşamdı. Sporla uğraşan hiç kimsenin, insanların çılgınlığının ne noktaya ulaşabileceğine göstermesi bakımından asla unutmaması gereken bir akşam.
"OLANLAR OLDU"
O akşam organizasyonda büyük hata yapıldı ki olanlar oldu. Bu halen açık bir yaradır. Acı verici bir yaradır. Biz oynanmaya zorlandık. Sahaya çıktık kamu güvenliği için öyle gerekiyordu. İlk yarının sonunda durdurulabileceğini düşündük. Sonuna kadar oynamaya zorlandık. Daha önce dediğim gibi hatırladığımız bunun son derece trajik bir olay olduğu. Hiçbirimiz bunu hafızalarımızdan silemeyiz.
Heysel Faciası, 29 Mayıs 1985 günü Brüksel de oynanacak olan Juventus ile Liverpool arasındaki Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Final maçının başlamasından önce Liverpool taraftarlarının İtalyanlara saldırması ve çıkan panik sonucu bir duvarın çökmesi ve taraftarların tel örgülere sıkışması sebebiyle 38 İtalyan taraftar ve 1 Belçikalı'nın öldüğü olaylara verilen isim.
Maç öncesi Brüksel sokaklarında özellikle İngiliz holiganların başını çektiği olaylarda pek çok kavga olmuştur. Maç başlamadan kısa süre önce, arada güvenlik bariyeri olmadığı için holiganlar İtalyanların bulunduğu bölüme saldırdı.
Kendilerini korumak isteyen İtalyanların kaçış noktasındaki büyük duvar, taraftarların kaçışını engelledi. Çıkan arbedede 39 kişi hayatını kaybetti.
Olayları öğrenen futbolculardan Liverpool'lu Mark Lawrenson, Alan Hansen ve Kenny Dalglish sahaya çıkmak istemediğini söyleyince, devreye giren UEFA ve kulüp yetkilileri maçın oynanacağını söyleyerek oyuncuların sahaya çıkmalarını sağladı.
Bu çapta olaya rağmen final maçı boş tribünler önünde oynanmış; Juventus Michel Platini'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak kupayı kazanmıştır.
Yıllar sonra Heysel faciasını değerlendiren Alan Hansen, "O geceden hafızamda bir şey kalmadı. Olayların şokuyla nasıl mücadele ettiğimizi bile bilmiyorum" yorumunu yaptı.
Olay sonucu, İngiltere'ye ve İngiliz takımlarına uluslararası karşılaşmalardan 5 yıl men cezası verilmiştir. Liverpool'a ise 8 yıl ceza verildi. Olaylar sonrası Brüksel'deki Heysel Stadı'nın ismi, 'King Baudouin' olarak değiştirildi.