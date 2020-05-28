



Pandemi sonrası futbola dönüş için geri sayım sürerken, gözler TFF'nin bugün yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Riva'da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yapacağı toplantıda liglerin takvimine son şekli verilecek. Ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir bir basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklayacak. Özdemir'in daha önce 'şimdilik' kaydıyla belirlenen 12 Haziran tarihini bu toplantıda resmen duyurması bekleniyor. Öte yandan TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme yaparak yeniden yayınladı.



Protokolde, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı" ifadelerine yer verildi.