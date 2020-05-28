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    • Spor
    • 28.05.2020 Gazete
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    Futbola dönüş için tarihi resmileşiyor

    bugün bir basın toplantısı düzenleyip liglerin başlangıç tarihini resmen açıklayacak. dün ayrıca Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü güncelleyip yayınladı.



    Pandemi     sonrası futbola dönüş için geri sayım sürerken, gözler TFF'nin bugün yapacağı kritik toplantıya çevrildi. Riva'da Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yapacağı toplantıda liglerin takvimine son şekli verilecek. Ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir bir basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklayacak. Özdemir'in daha önce 'şimdilik' kaydıyla belirlenen 12 Haziran tarihini bu toplantıda resmen duyurması bekleniyor. Öte yandan TFF, Futbola Dönüş Öneri Protokolü'nü güncelleme yaparak yeniden yayınladı.

    Protokolde, "Tüm oyuncular, teknik ve destek ekipleri ile maç operasyonu içinde yer alacak çalışanlar müsabaka dönemi içerisinde en az 8 kere teste girmek zorundadır. Bu testler her müsabakadan 2 gün önce uygulanmalı" ifadelerine yer verildi.



    ÇOK GENİŞ ÖNLEMLER VAR
    Dün yayınlanan protokolde karşılaşmalar öncesinde, sırasında ve sonrasında alınacak önlemlere de yer verildi.



    UEFA'YA GÖNDERİLDİ
    Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Lig'in 12 Haziran olan başlangıç tarihini ve takvimini dün itibariyle UEFA'ya gönderdiği öğrenildi.

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