Trabzonspor Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Yapılan COVID-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/RZhqhnP4Cx — Trabzonspor Kulübü #EvdeKal🏡 (@Trabzonspor) May 28, 2020

Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



KAYSERİSPOR DA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI YAYIMLADI

Kayserispor Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Geçmiş olsun @YMSkulubu



Bu zorlu süreci atlatacağınıza ve oyuncularınız ile personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam. #BirlikteBaşaracağız 🤜🏻🤛🏻https://t.co/VWnI56C3dU — Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) May 28, 2020

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadesi kullanıldı.