Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2020 22:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2020 22:53
    ABONE OL

    6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı... 'dan 'a "geçmiş olsun" mesajı

    Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı. Mesajda, "BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Trabzon'dan Malatyaspor'a 'geçmiş olsun' mesajı

    Kulübü, bazı futbolcular ile bir çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Bordo-mavili kulüpten paylaşılan mesajda, "Yapılan Kovid-19 testleri sonucunda dört futbolcu ve bir çalışanda pozitif vakaya rastlanan BtcTürk Yeni Malatyaspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, futbolcularınızın ve çalışanınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

    KAYSERİSPOR DA 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI YAYIMLADI
    Kayserispor Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

    Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Bu zorlu süreci atlatacağınıza, futbolcunuzun ve personelinizin sağlığına kavuşacağına inancımız tam." ifadesi kullanıldı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Spor 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıkmıştı... Trabzonspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri