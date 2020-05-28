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    • 28.05.2020 19:53
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    Son dakika: 'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı!

    Son dakika haberi... Kulübü Basın Sözcüsü , takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Yeni Malatyaspor'da koronavirüs şoku!

    Kulübü Basın Sözcüsü , takımlarında 5'i futbolcu 6 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

    Çelikel, yaptığı açıklamada, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcular, teknik heyet ve tesis çalışanlarına bir kez daha Kovid-19 testi uygulandığını belirtildi.

    Test sonucunu paylaşan Çelikel, "Yapılan testler neticesinde 5 futbolcumuz ve bir personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. Testi pozitif sonuçlanan futbolcumuz ve personelimizin takip ve tedavi süreçlerine, ilgili prosedürler dahilince başlanmıştır." diye konuştu.

    Yeni Malatyaspor'da 22 Mayıs'ta da 1'i futbolcu 2 kişinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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    Haberler Spor Son dakika: Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı!
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