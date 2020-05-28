Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 28.05.2020 21:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2020 21:22
    ABONE OL

    Son dakika: İtalya Serie A'nın başlayacağı tarihi belli oldu

    Son dakika haberine göre, İtalya Federasyonu, 13 Haziran'da kupa ile futbolun geri döneceğini ve Serie A'nın 20 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

    Serie A'nın başlangıç tarihi belli oldu

    İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlayacağını açıkladı.

    Sezonun geleceği ile ilgili videokonferans yapan İtalya Federasyonu ve Spor Bakanı, geri dönüş için kesin kararı verdi.

    13 HAZİRAN'DA KUPA MAÇLARI
    Serie A'nın 20 Haziran tarihinde başlaması kararının nedeninin, 13 Haziran'da İtalya Kupası maçlarını oynatmak olduğu da kaydedildi. İtalya Kupası'nın yarı finallerinde Napoli - Inter ve Juventus - Milan maçları oynanacak.

    Federasyon, tüm maçlarının fikstürünün yakın zamanda duyurulacağını da belirtti.

    Haberler Spor Son dakika: İtalya Serie A'nın başlayacağı tarihi belli oldu
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri