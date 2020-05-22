



ALT SIRADAKİLER LİGE HAVLU ATAR - OKTAY DERELİOĞLU

Bu lig oynanacaksa küme düşmeme istemek saçma. Küme düşme mücadelesi ligin kaderini tayin eder. Mevcut durumda düşmenin iptal edilmesi demek 7'den fazla takımın lige havlu atması demek. Böyle bir karar çıkarsa ligin oynanmasının anlamı yok. Çünkü şampiyonluğu belirleyen rekabettir. Düşme kalkarsa rekabet de zayıflar. Bu da futbolun ruhuna aykırı. Böyle bir kararı adil bulmuyorum.



KÜME DÜŞME KALDIRILAMAZ - MEHMET DEMİRKOL

Küme düşmenin kalkması demek 9 takımın oyuncularının tatile çıkması demek. Böyle bir karar alınamaz. Hiçbir oyuncuyu motive etmek mümkün olmaz. Hatta yabancıları ülkede tutmak bile manasız ve imkansız olur. Dolayısıyla 24. haftada bir şampiyonluk adayından puan alan bir takım 28. haftaya genç takımla çıkabilir. Rekabet bozulur. Ayrıca gelirleri paylaşacak takım sayısı artar.