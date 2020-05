HER HAFTA 1 TAKIM BAY

Yeni sezon 21 takımla oynanırsa lig maratonu da 42 hafta olacak. Her takım bir haftayı maç oynamadan bay geçecek.



SON 7 TAKIM DÜŞMEYE KARŞI

Küme düşmenin iptalini isteyen 7 takım, ligin son 7 sırasında yer alan Kayseri, A.Gücü, Ç. Rize, Y.Malatya, Konya, Kasımpaşa ve G.Birliği.



TÜM TAKIMLARA ZARAR VERİR - EVREN TURHAN

Küme düşmeme ile ilgili ortaya atılan öneri oldukça yersiz. Bu lig oynanacağına göre küme düşme de olacak. Bu konuyu gündeme getirmek şu an ligdeki bütün takımlara performans ve psikolojik açıdan zarar verir. Küme düşme potasındaki takımların maçları şampiyonluk için hep belirleyici olmuştur. Yine öyle olacaktır. Eğer düşme kalkarsa zirve yarışının da anlamı kalmaz. TFF dikkatli olmalı.