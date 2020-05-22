Süper Lig'de 7 kulübün önceki gün küme düşmenin kaldırılması ve gelecek sezonun 21 takımla oynanması için TFF'ye başvurması büyük bir tartışma yarattı. Bu konudaki en büyük soru işareti ise küme düşme tehlikesi yaşayan kulüplerin kalan 8 haftada zirvedeki takımlarla yapacağı maçlar oldu.
ŞAMPİYONLUĞU ETKİLEYEBİLİR
Düşme kalkarsa alt sıralardaki takımların hedefsiz kalacağı düşünülüyor ve şampiyonluk yarışındaki rakiplerine karşı ortaya koyacakları performanslar yeni bir polemiğe yol açıyor.
YAYIN GELİRLERİ DE DÜŞEBİLİR…
Ligin 21 takımla oynanması halinde Süper Lig kulüplerinin yayıncı kuruluştan alacağı para da azalacak. Pasta 18 yerine 21'e bölüneceği için bu fikre soğuk bakanlar var.
HER HAFTA 1 TAKIM BAY
Yeni sezon 21 takımla oynanırsa lig maratonu da 42 hafta olacak. Her takım bir haftayı maç oynamadan bay geçecek.
SON 7 TAKIM DÜŞMEYE KARŞI
Küme düşmenin iptalini isteyen 7 takım, ligin son 7 sırasında yer alan Kayseri, A.Gücü, Ç. Rize, Y.Malatya, Konya, Kasımpaşa ve G.Birliği.
TÜM TAKIMLARA ZARAR VERİR - EVREN TURHAN
Küme düşmeme ile ilgili ortaya atılan öneri oldukça yersiz. Bu lig oynanacağına göre küme düşme de olacak. Bu konuyu gündeme getirmek şu an ligdeki bütün takımlara performans ve psikolojik açıdan zarar verir. Küme düşme potasındaki takımların maçları şampiyonluk için hep belirleyici olmuştur. Yine öyle olacaktır. Eğer düşme kalkarsa zirve yarışının da anlamı kalmaz. TFF dikkatli olmalı.
ALT SIRADAKİLER LİGE HAVLU ATAR - OKTAY DERELİOĞLU
Bu lig oynanacaksa küme düşmeme istemek saçma. Küme düşme mücadelesi ligin kaderini tayin eder. Mevcut durumda düşmenin iptal edilmesi demek 7'den fazla takımın lige havlu atması demek. Böyle bir karar çıkarsa ligin oynanmasının anlamı yok. Çünkü şampiyonluğu belirleyen rekabettir. Düşme kalkarsa rekabet de zayıflar. Bu da futbolun ruhuna aykırı. Böyle bir kararı adil bulmuyorum.
KÜME DÜŞME KALDIRILAMAZ - MEHMET DEMİRKOL
Küme düşmenin kalkması demek 9 takımın oyuncularının tatile çıkması demek. Böyle bir karar alınamaz. Hiçbir oyuncuyu motive etmek mümkün olmaz. Hatta yabancıları ülkede tutmak bile manasız ve imkansız olur. Dolayısıyla 24. haftada bir şampiyonluk adayından puan alan bir takım 28. haftaya genç takımla çıkabilir. Rekabet bozulur. Ayrıca gelirleri paylaşacak takım sayısı artar.
TÜM GÖZLER TFF'DE
7 kulübün Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması için başvurması ve ortaya çıkan tartışmaların ardından gözler TFF'ye çevrildi… Konuyla alakalı, "Bu talebi değerlendireceğiz" diyen TFF Başkanı Nihat Özdemir'i zorlu bir süreç bekliyor. Özdemir ve TFF Yönetim Kurulu'nun bu konuda vereceği karar büyük bir merakla bekleniyor.
SEZON SONU İHTİMALİ
TFF'nin küme düşmeme ile ilgili talebi sezon sonu değerlendirmeye alması ise şu an için en kuvvetli ihtimal olarak gözüküyor. TFF içinde de bu kararın erken görüşülmesinin beraberinde birçok sorun yaratabileceği konuşuluyor.
KÜME DÜŞMENİN İPTALİ ZOR BİR SENARYO
Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sezon Süper Lig'den düşmenin kaldırılması yönündeki talebini yorumladı. Buruk, "Buna TFF karar verecektir. Bu çok zor bir senaryo, Avrupa'da böyle bir örnek yok. Olacağını da zannetmiyorum" dedi.
KARTAL: RİZESPOR 7 TAKIMIN İÇİNDE
Çaykur Rize Başkanı Hasan Kartal, TFF'den küme düşmenin bu sezon iptal edilmesini isteyen 7 takımdan biri olduklarını açıkladı.