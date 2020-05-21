Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.