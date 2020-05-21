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    • 21.05.2020 15:02
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    Milan forması giyen 'ndan hamlesi: Tek derdim bize gelmesi

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen milli futbolcu 'dan flaş hamlesi.  Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi. Çalhanoğlu'nun bu hamlesi Galatasaray taraftarlarında heyecan yarattı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.

    Galatasaray'da Belhanda ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken Faslı yıldızın yerine kimin transfer edileceği merak konusu. Fatih Terim'in A Milli Takım'ı çalıştırdğı dönemde vazgeçilmezleri arasında olan Hakan Çalhanoğlu da sarı kırmızılı takımın listesinde bulunuyor.

    Hakan Çalhanoğlu, twitterda bir kullanıcının 'Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelebilir mi lütfen başka derdim kalmayacak' yazılı tweetini beğendi.

    Hakan Çalhanoğlu'nun da zaten bir Galatasaray taraftarı olduğu biliniyor.
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