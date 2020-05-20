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    • 20.05.2020 15:41
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    'dan istifa eden 'tan ekran görüntülü açıklama: Haberlere cevabımdır...

    Geçtiğimiz günlerde 'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa eden 'ın bu kararı günlerce konuşuldu, istifasının ardındaki neden merak edildi. Ne Galatasaray ne de Hasan Şaş cephesinden buna dair net bir açıklama gelmedi. Ancak ortaya atılan bir iddia, özellikle yabancı futbolcularla sorun yaşadığı ve veda etmedikleri yönündeydi. Hasan Şaş sessizliğini bu haberler için bozdu ve ekran görüntülü bir yalanlama yayınladı.

    Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığı görevini yürüten Hasan Şaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini duyurdu. Spor kamuoyu Hasan Şaş'ın neden istifa ettiği merak ederken ortaya pek çok iddia atılmıştı.

    Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray Futbol Takımı yardımcı antrenörlüğünden istifa ettiğini açıklayan Hasan Şaş'ın ayrılırken, yabancı futbolcularla sorunlar yaşadığı ve onların kendisi ile veda etmediğine yönelik haberler çıkmıştı.

    Hasan Şaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu iddiaları yalanlayarak, "Galatasaray'da görev yaptığım dönemde, özellikle yabancı oyuncularla sorun yaşadığım ve ayrılırken de oyuncuların bana veda etmediği şeklindeki yalan haberlere cevabımdır. Ayrıldığımı duyar duymaz gönderdikleri mesajlar ve güzel dilekleri ile beni mutlu eden tüm oyuncularımıza teşekkür eder, şampiyonluk yolunda teknik heyete ve kendilerine bir kez daha başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

    Şaş ayrıca futbolcuların veda yazılarının görüntülerini paylaştı.
    Haberler Spor Galatasaray'dan istifa eden Hasan Şaş'tan ekran görüntülü açıklama: Haberlere cevabımdır...
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