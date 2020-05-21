TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor forması giyen yiğit Şengil, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından 'Var bir hayalimiz' diyerek Beşiktaş forması paylaşan Yiğit Şengil'in yeşil-beyazlı kulüple ilişiği kesilmişti.
16 yaşındaki futbolcu yaptığı paylaşıma "Var bir hayalimiz" notunu düşürek siyah-beyazlı oynama takımı hayalini belirtmişti. Ancak Yiğit Şengil'in bu paylaşımı Bursaspor'da hoş karşılanmadı.
'AİDİYET HİSSETMEDİĞİ İÇİN İLİŞİĞİ KESİLDİ'
Bursa ekibi ise Şengil'in bu paylaşımı sonrası yaptığı açıklamada Yiğit Şendil'in gönderildiğini şu ifadelerle açıklamıştı:
Altyapımızda forma giyen Yiğit Şengil'in kulübümüze aidiyet duygusu hissetmediği anlaşılıp kulübümüz ile tüm ilişiği kesilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer vererek genç futbolcunun kulüpten gönderildiğini açıklamıştı.
BEŞİKTAŞ SAHİP ÇIKTI
Yaşanan olay sonrasında Beşiktaş Yönetimi harekete geçti ve 16 yaşındaki oyuncuyu denemeye almak için çağırdı. Beşiktaş ile antrenmana çıkacak olan genç futbolcu, beğenilmesi durumunda siyah-beyazlı ekipte kalacak. Beşiktaş tarafından arandığını sosyal medyadan duyuran genç oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili Futbol Camiası; Yaşanan olayı herkes biliyor.Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor taraftarlarına ve yönetimine, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum, yapmamam gereken bir paylaşım yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak.Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımız zaman evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim, hayalim, Beşiktaş.Olayın ilk duyulduğu andan itibaren, Beşiktaş taraftarının, kısa sürede, inanılmaz desteği ile karşılaştım. 16 yaşımda Beşiktaş taraftarı ile tanışmam inanılmaz bir olay olarak beni çok olgunlaştırdı.Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla, dün aldığım telefon ile, Beşiktaş, beni antrenmana çıkmak için İstanbul'a davet etti.Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum, şuandan itibaren bir tek dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması... Ben Beşiktaşlıyım"