"Sevgili Futbol Camiası; Yaşanan olayı herkes biliyor.Yaşımın verdiği heyecanla yaptığım paylaşımın/hatanın buralara kadar geleceğini hiç düşünmemiştim. Öncelikle Bursaspor taraftarlarına ve yönetimine, bu konuyla ilgili şunu söylemek istiyorum, yapmamam gereken bir paylaşım yaptığımı kabul ediyorum. Ancak bu olay belki de hayallerime attığım ilk adım olacak.Çocukluğumda gol yediğimiz zaman ağladığım, gol attığımız zaman evi yıktığım, uğruna her şeyi verebileceğim, hayalim, Beşiktaş.Olayın ilk duyulduğu andan itibaren, Beşiktaş taraftarının, kısa sürede, inanılmaz desteği ile karşılaştım. 16 yaşımda Beşiktaş taraftarı ile tanışmam inanılmaz bir olay olarak beni çok olgunlaştırdı.Beşiktaş taraftarının çok büyük katkılarıyla, dün aldığım telefon ile, Beşiktaş, beni antrenmana çıkmak için İstanbul'a davet etti.Hislerim tarifsiz, yoğun duygu yaşıyorum, şuandan itibaren bir tek dileğim var, bu hikayenin yarım kalmaması... Ben Beşiktaşlıyım"