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    • 20.05.2020 23:33
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    Son dakika: 'dan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin flaş açıklama

    Son dakika haberine göre, , son yeni tip (Kovid-19) testlerinin tamamının negatif sonuçlandığını ve idmanlara başlanacağını açıkladı.

    G.Saray Kovid-19 test sonuçlarını açıkladı

    Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır.

    ANTRENMANLAR YARIN BAŞLIYOR
    Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır."     denildi.

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