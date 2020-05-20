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    • 20.05.2020 22:52
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    Son dakika: Kovid-19 nedeniyle yapılmayacak

    Son dakika haberine göre, Başkanı , 'nun salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

    Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile ilgili flaş açıklama

    Türkiye Başkanı , 'nun bu yıl yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

    Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti.

    Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.


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