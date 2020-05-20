Galatasaray stoper transferinde B planını belirledi. Cimbom özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor. Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.
GELECEK VAAT EDEN BİR İSİM
Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'da forma giyen Şilili Vegas, gelecek vaat eden bir oyuncu. Yönetim, bu transfere Vegas'ın ileride yüksek bir rakama satılma ihtimalini göz önüne alarak sıcak bakıyor.
RIVER PLATE'İN DE TAKİBİNDE
Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vegas'la Arjantin'in köklü kulübü River Plate de ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncu için pusuda bekleyen Aslan, Marcao giderse Vegas'ın kulübü Monarcas Morelia ile temasa geçecek.
GOLCÜ BİR STOPER
Vegas bu sezon Meksika Ligi'nde çıktığı 18 maçta iki kez ağları sarsmayı başardı.