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    • Spor
    • 20.05.2020 Gazete
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    'ın B planı hazır! satılırsa hedef Vegas

    Cimbom, 13 milyon Euro ve üzerinde bir teklif gelmesi halinde ’yu satmayı hedefliyor. Yerine ise ’da forma giyen bir başka sol ayaklı stoper düşünülüyor.



    Galatasaray     stoper transferinde B planını belirledi. Cimbom özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor. Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.

    GELECEK VAAT EDEN BİR İSİM
    Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'da forma giyen Şilili Vegas, gelecek vaat eden bir oyuncu. Yönetim, bu transfere Vegas'ın ileride yüksek bir rakama satılma ihtimalini göz önüne alarak sıcak bakıyor.



    RIVER PLATE'İN DE TAKİBİNDE
    Kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Vegas'la Arjantin'in köklü kulübü River Plate de ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncu için pusuda bekleyen Aslan, Marcao giderse Vegas'ın kulübü Monarcas Morelia ile temasa geçecek.



    GOLCÜ BİR STOPER
    Vegas bu sezon Meksika Ligi'nde çıktığı 18 maçta iki kez ağları sarsmayı başardı.
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