



Galatasaray stoper transferinde B planını belirledi. Cimbom özellikle İtalyan kulüplerinin radarında olan Marcao'yu 13 milyon Euro ve üzerinde bir rakam teklif edilmesi halinde satmayı düşünüyor. Brezilyalı'nın yerine düşünülen isim ise bir başka sol ayaklı stoper Sebastian Vegas.



GELECEK VAAT EDEN BİR İSİM

Meksika Ligi ekiplerinden Monarcas Morelia'da forma giyen Şilili Vegas, gelecek vaat eden bir oyuncu. Yönetim, bu transfere Vegas'ın ileride yüksek bir rakama satılma ihtimalini göz önüne alarak sıcak bakıyor.