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    • 13.05.2020 12:35
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    • 13.05.2020 12:42
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    'de bir şok daha! Yöneticinin koronavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre 'de 2 tesis çalışanının haricinde bir de yöneticinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. İlk test sonrası evde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün içinde ikinci testinin yapılacağı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de bir korona şoku daha

    Kulübü'nde pozitif vakaların sayısı 3'e yükseldi. 2 tesis çalışanının haricinde 1 yöneticinin de koronavirüs testi pozitif sonuçlandı.
    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını futbol kulüplerini de etkilemeye devam ediyor. Daha önce yapılan testler sonrasında 2 tesis çalışanında koronavirüs tespit edilen Fenerbahçe'de bir vakaya daha rastlandı. Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyelerinin yaptırdıkları test sonrasında bir yöneticide pozitif bulgular tespit edildi. Yapılan ilk test sonrası evinde karantinaya alınan yöneticinin birkaç gün sonra ise ikinci test yaptıracağı öğrenildi.

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