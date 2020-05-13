"RİSKİ BİLİYORLARDI"

Helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür.

Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.