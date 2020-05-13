NBA yıldızı Kobe Bryant ile 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ocak ayında geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybetmesinden sonra eşi Vanessa Bryant'ın helikopter şirketine açtığı tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı.
TAZMİNAT DAVASI AÇTI
Vanessa Bryant, Kobe ve Gianna Bryant ile birlikte yedi kişinin daha hayatını kaybettiği kaza sonrası Island Express adlı şirkete ve pilota dava açarak, hem şirketi hem de pilotu, koşullar uygun olmadığı halde uçuşu gerçekleştirmek suretiyle ihmal sonucu kazaya sebep olmakla suçlamıştı.
"RİSKİ BİLİYORLARDI"
Helikopter şirketi, suçlamalar karşısında savunmasını yaparak, "Kobe ve Gianna Bryant belirli tehlikeler ve risklerin büyüklüğü hakkında bilgiye sahipti ve gönüllü olarak riski üstlendiler. Bu durum, Vanessa Bryant'ın tazminat talebini engeller ya da tazminat miktarını düşürür.
Bu arada Vanessa Bryant'ın ne kadar tazminat talebinde bulunduğu bilinmiyor.
"KAZA TANRI'NIN İŞİ"
Kazayı "Tanrı'nın işi" olarak tanımlayan şirket, sonucu "Kaçınılmaz bir kaza" olarak yorumladı. Kaza anında pilotun sisli havada saatte 290 kilometre hızla gittiği rapor edildi. Şirket, uçmayı "doğası gereği tehlikeli" olarak nitelendirdi.
"YOLCULARIN İHMALİ"
Kazada hayatını kaybeden helikopter pilotu Ara George Zobayan'ın sözcüsü de davaya cevap vererek şunları söyledi: "Davacıların ve / veya merhumların zararları, doğrudan veya kısmen davacıların ve / veya merhumların ihmali veya hatası nedeniyle, ilgili risklerle ilgili bilerek ve gönüllü olarak bu ihmale neden oldukları ortaya çıkmıştır. Sanığın iddia edilen zararlara neden olma konusunda hiçbir sorumluluk taşımadığı ortadadır." Ancak savunma, uçuş esnasında yolcuların ne gibi bir ihmalde bulunduklarını tam olarak açıklamadı.
Vanessa Bryant'ın mahkeme dokümanlarında pilot ve şirketin kaza yapılan günde hava koşullarını bildikleri halde uçuş izni istediği ve aldığı belirtildi.