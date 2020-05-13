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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    sol bek krizine son verecek! İşte planı...

    31 yaşındaki Asamoah’a 3 yıllık sözleşme teklifi yapan yönetim, Inter ile de temasa geçti. , 1 yıl sözleşmesi kalan Ganalı sol beki milyon 'ya bitirmeyi hedefliyor.



    Bu     sezon çok büyük bir sol bek krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor… Listenin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello ile iki hafta önce temasa geçen yönetim, Inter ile de masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler tüm şartları seferber ederek Asamoah transferini bitirmeyi hedefliyor.



    MAAŞ PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR
    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Inter'den ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Ganalı sol beki 3 yıllık sözleşme teklifi ile etkiledi. Maaş pazarlıkları ise devam ediyor. Yönetim 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için 3-4 milyon Euro arasında bir bonservis ödemeyi planlıyor.



    AYNI HATALARI YAPMAYACAKLAR
    Inter'in oyuncuyu yeni sezonda düşünmemesi de Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Kolarov transferindekine benzer bir hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim bu kez aynı hataları tekrarlamayacak… Fener'in hedefi, yeni sezonun ilk transferini Asamoah ile yapmak.



    RODRIGUEZ İKİNCİ SIRADA
    Kwadwo Asamoah transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe pürüz çıkması halinde rotayı Ricardo Rodriguez'e çevirecek. İsviçreli sol bek kiralık oynadığı PSV'den Milan'a geri dönecek.
    Haberler Spor Fenerbahçe sol bek krizine son verecek! İşte Kwadwo Asamoah planı...
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