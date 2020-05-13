



Bu sezon çok büyük bir sol bek krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor… Listenin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello ile iki hafta önce temasa geçen yönetim, Inter ile de masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler tüm şartları seferber ederek Asamoah transferini bitirmeyi hedefliyor.