Bu sezon çok büyük bir sol bek krizi yaşayan Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk olarak bu bölgeye takviye yapmak istiyor… Listenin ilk sırasında yer alan Kwadwo Asamoah'ın menajeri Federico Pastorello ile iki hafta önce temasa geçen yönetim, Inter ile de masaya oturdu. Sarı-Lacivertliler tüm şartları seferber ederek Asamoah transferini bitirmeyi hedefliyor.
MAAŞ PAZARLIKLARI DEVAM EDİYOR
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Inter'den ayrılma kararı alan 31 yaşındaki Ganalı sol beki 3 yıllık sözleşme teklifi ile etkiledi. Maaş pazarlıkları ise devam ediyor. Yönetim 1 yıl sözleşmesi kalan Asamoah için 3-4 milyon Euro arasında bir bonservis ödemeyi planlıyor.
AYNI HATALARI YAPMAYACAKLAR
Inter'in oyuncuyu yeni sezonda düşünmemesi de Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Kolarov transferindekine benzer bir hüsran yaşamak istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim bu kez aynı hataları tekrarlamayacak… Fener'in hedefi, yeni sezonun ilk transferini Asamoah ile yapmak.
RODRIGUEZ İKİNCİ SIRADA
Kwadwo Asamoah transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe pürüz çıkması halinde rotayı Ricardo Rodriguez'e çevirecek. İsviçreli sol bek kiralık oynadığı PSV'den Milan'a geri dönecek.