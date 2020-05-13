İsmi yeniden Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil için resmi açıklama geldi. Türk yıldızın menajeri Erkut Söğüt, "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" dedi.
Söğüt, Fenerbahçe iddiaları için ise, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok. Ancak Mesut, Arsenal'den ayrıldıktan sonra birkaç yıl daha futbol oynayacak" diyerek açık kapı bıraktı.
Söğüt, Fenerbahçe iddiaları için ise, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok. Ancak Mesut, Arsenal'den ayrıldıktan sonra birkaç yıl daha futbol oynayacak" diyerek açık kapı bıraktı.