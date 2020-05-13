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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    'in menajeri : Seneye ne olur bilinmez!

    İsmi yeniden ile anılan için resmi açıklama geldi. Türk yıldızın menajeri , "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" dedi.

    Seneye ne olur bilinmez!
    İsmi yeniden ile anılan için resmi açıklama geldi. Türk yıldızın menajeri , "Mesut'un 1 yıl daha sözleşmesi var. Bu anlaşmaya sadık kalacak. Daha sonra neler olacağını zaman gösterecek" dedi.

    Söğüt, Fenerbahçe iddiaları için ise, "Mesut ve Fenerbahçe hakkında konuşamam. Çünkü gizlilik nedeniyle böyle bir hakkım yok. Ancak Mesut, 'den ayrıldıktan sonra birkaç yıl daha futbol oynayacak" diyerek açık kapı bıraktı.
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