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    • Spor
    • 13.05.2020 Gazete
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    Fenerbahçeli tercihini yaptı! ’yu istiyor...

    Ada basını, ’in çok büyük bir hayranlık duyduğu ’nun gelişimi açısından en iyi tercih olacağını düşündüğünü okuyucularına duyurdu. Bu sezon büyük forvet krizi yaşayan Portekizli teknik adamın da Kosovalı yıldızı uzun süredir istediği ve için yönetime talimat verdiği belirtildi.




    Bu     sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriç'in yeni sezonda önemli bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi bir çok kulüp ile geçen Kosovalı forvetin Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ada basınına göre Vedat, Portekizli teknik adama çok büyük bir hayranlık besliyor.



    TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR
    Vedat'ın gelişimi açısından Mourinho'nun en doğru isim olduğunu düşündüğünü belirten gazeteler, bu gelişme sonrası Tottenham'ın transferde öne geçtiğini belirterek, "Vedat'ın tercihi belirleyici olabilir" dedi.



    SAKATLIKLAR BAŞINI ÇOK AĞRITTI
    Tottenham'da Pochettino'nun yerine göreve gelen Mourinho'nun Harry Kane ve Min Son'un sakatlıkları nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirten gazeteler, "Mourinho, Vedat'ı uzun süredir takip ediyor" diye yazdı.



    RESMİ TEKLİF ÇOK YAKINDA!
    Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın "Mutlaka alınsın" dediği genç forvet için Tottenham kısa süre içinde Fener'in kapısını kalacak. Vedat'ın menajeri Haluk Canatar da "İngiltere'den teklif gelecek" demişti.
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