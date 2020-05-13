





Bu sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriç'in yeni sezonda önemli bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi bir çok kulüp ile geçen Kosovalı forvetin Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ada basınına göre Vedat, Portekizli teknik adama çok büyük bir hayranlık besliyor.