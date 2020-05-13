Bu sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriç'in yeni sezonda önemli bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi bir çok kulüp ile geçen Kosovalı forvetin Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ada basınına göre Vedat, Portekizli teknik adama çok büyük bir hayranlık besliyor.
TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR
Vedat'ın gelişimi açısından Mourinho'nun en doğru isim olduğunu düşündüğünü belirten gazeteler, bu gelişme sonrası Tottenham'ın transferde öne geçtiğini belirterek, "Vedat'ın tercihi belirleyici olabilir" dedi.
SAKATLIKLAR BAŞINI ÇOK AĞRITTI
Tottenham'da Pochettino'nun yerine göreve gelen Mourinho'nun Harry Kane ve Min Son'un sakatlıkları nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirten gazeteler, "Mourinho, Vedat'ı uzun süredir takip ediyor" diye yazdı.
RESMİ TEKLİF ÇOK YAKINDA!
Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın "Mutlaka alınsın" dediği genç forvet için Tottenham kısa süre içinde Fener'in kapısını kalacak. Vedat'ın menajeri Haluk Canatar da "İngiltere'den teklif gelecek" demişti.