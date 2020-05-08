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    • Spor
    • 08.05.2020 Gazete
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    En çok kaybeden !

    , coronavirüs sebebiyle oyuncuların değer kaybı üzerinden kayıpları araştırdı... Araştırmaya göre; Avrupa'daki 9 büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak yaşayacak…

    En çok kaybeden Süper Lig!
    Salgın futbol ekonomisini fena vuracak… , coronavirüs sebebiyle oyuncuların değer kaybı üzerinden kayıpları araştırdı... Araştırmaya göre; Avrupa'daki 9 büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak yaşayacak… 687 milyon Euro'luk oyuncu değeri olan Süper Lig, 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon Euro'ya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değer 485 milyon Euro'ya (-29.4) kadar düşecek.



    MESSİ'NİN KAYBI 48 MİLYON EURO
    Araştırmaya göre futbolcular da kayıp yaşayacak. Messi'nin değeri 175 milyon Euro'dan 127 milyon Euro'ya inecek. Mbappe 225 milyon Euro'dan 177 milyon Euro'ya gerileyecek.
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