En çok kaybeden Süper Lig!

Salgın futbol ekonomisini fena vuracak… KPMG Football Benchmark, coronavirüs sebebiyle oyuncuların değer kaybı üzerinden kayıpları araştırdı... Araştırmaya göre; Avrupa'daki 9 büyük ligde en çok değer kaybını yüzde olarak Süper Lig yaşayacak… 687 milyon Euro'luk oyuncu değeri olan Süper Lig, 12 Haziran'da başlarsa değeri 536 milyon Euro'ya (-21.9) gerileyecek. Eğer lig iptal edilirse değer 485 milyon Euro'ya (-29.4) kadar düşecek.
MESSİ'NİN KAYBI 48 MİLYON EURO
Araştırmaya göre futbolcular da kayıp yaşayacak. Messi'nin değeri 175 milyon Euro'dan 127 milyon Euro'ya inecek. Mbappe 225 milyon Euro'dan 177 milyon Euro'ya gerileyecek.
MESSİ'NİN KAYBI 48 MİLYON EURO
Araştırmaya göre futbolcular da kayıp yaşayacak. Messi'nin değeri 175 milyon Euro'dan 127 milyon Euro'ya inecek. Mbappe 225 milyon Euro'dan 177 milyon Euro'ya gerileyecek.