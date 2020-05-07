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    • 07.05.2020 12:43
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    Ligi'nde koronavirüs şoku | 'da 38 kişinin testi pozitif çıktı

    Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını futbol dünyası üzerinde etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Bu bağlamda bir kötü haber de ’dan geldi. Brezilya ekibi dün gece yaptığı açıklamada kulüpteki 293 kişiye koronavirüs testi yapıldığını ve bunların 38'inin pozitif çıktığını bildirdi. Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Dev kulüpte korona şoku! 38 kişinin testi pozitif çıktı

    Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkesi 'da liglerin tekrar başlaması konuşuluyor ancak 'dan kötü haber geldi. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.

    38 KİŞİNİN POZİTİF ÇIKTI

    Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

    Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki , koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

    Flamengo, yönetiminde geçen sezon Serie A'da şampiyonluğa ulaşırken Libertadores'i de müzesine götürmüştü. Flamengo, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise finalde 'a mağlup olmuştu.

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