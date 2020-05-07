Koronavirüs salgınının en çok etkilediği Güney Amerika ülkesi Brezilya'da liglerin tekrar başlaması konuşuluyor ancak Flamengo'dan kötü haber geldi. Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo, resmi internet sitesinden dikkat çeken bir açıklama yayınladı. Buna göre kulüpte teknik ekip, personel ve futbolcuları da kapsayan 293 kişi corona virüsü testine tabi tutuldu.

38 KİŞİNİN POZİTİF ÇIKTI

Kulüpte isimleri verilmeyen 3'ü futbolcu 38 kişinin testlerinin pozitif çıktığı ve tamamının semptomsuz seyrettiği belirtildi. Hastalığa yakalananların karantinaya alınacağı ifade edildi.

Hafta başında kulübün masörlerinden 68 yaşındaki Jorge Luiz Domingos, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Flamengo, Jorge Jesus yönetiminde geçen sezon Serie A'da şampiyonluğa ulaşırken Libertadores'i de müzesine götürmüştü. Flamengo, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda ise finalde Liverpool'a mağlup olmuştu.