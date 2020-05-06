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    • 06.05.2020 19:40
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    'un yıldızı koronavirüsü yendi!

    Son dakika haberi... , 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Arjantinli yıldız 'ya yapılan son koronavirüs testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

    Sonunda koronayı yendi!

    İtalya Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen Arajantinli futbolcu , koronavirüsü yenmeyi başardı.

    5 TESTTE SONUÇ POZİTİF ÇIKMIŞTI
    Torino temsilcisinden yapılan açıklamada başarılı futbolcuya yapılan testlerin negatif sonuçlandığı belirtildi. 7 haftadır yapılan 5 testte pozitif sonuç alan Dybala, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraf ile hastalıktan kurtulmanın mutluluğunu paylaştı.

    26 yaşındaki futbolcu, fotoğrafına "Sonunda, ben kazandım" notunu ekledi.

    Juventus resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Paolo Dybala'nın testlerinin negatif sonuçlanmasıyla birlikte ev izolasyonundan da çıkacağı aktarıldı.

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