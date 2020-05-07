Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

16 MAYIS'TA VE SEYİRCİSİZ

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart tarihinde askıya alınan Bundesliga, 16 Mayıs'tan itibaren yeniden başlıyor.

Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu. Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 16 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.

Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA'nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.

10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.

16 MAYIS CUMARTESİ

16.30 Dortmund – Schalke 04

16.30 Leipzig – Freiburg

16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

16.30 Augsburg – Wolfsburg

19.30 Frankfurt – M'Gladbach

17 MAYIS PAZAR

16.30 Köln – Mainz

19.00 Union Berlin – Bayern Münih

18 MAYIS PAZARTESİ

21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen