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    • 07.05.2020 15:10
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    Son dakika | Almanya Futbol Ligi , 16 Mayıs'ta seyircisiz olarak başlıyor

    Koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerden biri olan Almayna Birinci Futbol Ligi () hakkında son karar verildi. Bundesliga yönetim direktörü Christian Seifert, Almanya Şansölyesi ve federal eyalet hükümet başkanlarının görüşmeleri sonrasında verilen kararı açıkladı. Futbolda normalleşme süreci kapsamında Bundesliga, 16 Mart'tan itibaren askıya alınan Almanya Bundesliga, 16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak maçlarla seyircisiz olarak başlayacak. İşte detaylar.

    Lig 16 Mayıs'ya başlıyor! Seyircisiz...

    Almanya Başbakanı , geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yeni tip coronavirüs salgını sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

    16 MAYIS'TA VE SEYİRCİSİZ

    Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle 16 Mart tarihinde askıya alınan , 16 Mayıs'tan itibaren yeniden başlıyor.

    Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs Cumartesi günü yeniden başlayacağını ve kalan maçların seyircisiz oynanacağını resmen duyurdu. Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 16 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.

    Maçlar corona virüsüne önlem olarak seyircisiz oynanacak. Ayrıca Bundesliga ekipleri FIFA'nın izin vermesi halinde sezon sonuna kadar 5 oyuncu değiştirme hakkını da oylamaya sunacak.

    10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

    Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.

    16 MAYIS CUMARTESİ

    16.30 Dortmund – Schalke 04

    16.30 Leipzig – Freiburg

    16.30 Hoffenheim – Hertha Berlin

    16.30 Fortuna Düsseldorf – Paderborn

    16.30 Augsburg – Wolfsburg

    19.30 Frankfurt – M'Gladbach

    17 MAYIS PAZAR

    16.30 Köln – Mainz

    19.00 Union Berlin –

    18 MAYIS PAZARTESİ

    21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen

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