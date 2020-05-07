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    • 07.05.2020 10:38
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    • 07.05.2020 10:38
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    'tan Başkanı 'e mesaj: Dualarımız seninle başkanım

    Kulübü Başkanı 'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle bir dizi operasyon geçireceği bildirilmişti. Sarı-kırmızılı kulüpten Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkik ve tahliller sonucunda bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur." denilmişti. Galatasaray İkinci Başkanı , sosyal medya hesabından Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili paylaşımda bulundu ve "Dualarımız seninle sevgili Başkanım." ifadelerini kullandı.

    'Dualarımız seninle başkanım'

    Başkanı için sağlık sorunları nedeniyle operasyon zorunluluğu doğduğu açıklanmıştı.

    Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz'in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    ABDURRAHİM ALBAYRAK'TAN AÇIKLAMA

    Koronavirüs test pozitif çıktıktan sonra hastanede tedavi altına alınan ve iyileşen , Mustafa Cengiz'le ilgili bir paylaşım daha yaptı.

    Albayrak, "Dualarımız seninle sevgili başkanım" şeklinde bir tweet attı.

    Abdurrahim Albayrak, daha önce Mustafa Cengiz'i ziyaret ettikleri bir fotoğrafla da paylaşım yapmıştı.

    Haberler Spor Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e mesaj: Dualarımız seninle başkanım
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