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    • Spor
    • 20.04.2020 Gazete
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    Ligin kalanı için adres olarak belirlendi: İşte ’nin planı

    Ligin haziranın 3. haftasında ’da seyircisiz başlaması ve takımlara sık sık Covid testi yapılması planlanıyor. Maç öncesi görevlilerin ateşinin ölçülmesi ve röportajlara maske ile çıkılması da alınan önlemler kapsamında bulunuyor.

    İşte TFF’nin Süper Lig planı
    TFF, coronavirüs salgını sebebiyle ara verilen 'in kalan 8 haftası için planını belirledi… Planlamaya göre maçların 'da yoğun önlemler altında seyircisiz olarak oynatılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Liglerin haziranın 3. haftası başlaması hedeflenirken, tüm futbolculara, teknik heyetlere ve kulüp personellerine belli periyotlarda Covid-19 testi yapılması kararlaştırıldı.

    MAÇ ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ
    Tedbirler kapsamında maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonrasında yapılan röportajlarda da futbolcular ve gazetecilere maske zorunluluğu uygulanacak.

    SAKATLIKLAR İÇİN ÖZEL ALAN
    Olası sakatlıklarda futbolcular için belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. 'nin sunduğu bu planla ilgili son kararı ise verecek.

    BÜTÜN DÜNYAYI AĞIRLARIZ
    Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, liglerin Antalya'da tamamlanacağı haberleri üzerine, "Bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla" dedi. Antalya'nın 500 bin yatak kapasitesi bulunuyor.





    200 FUTBOL SAHASI VAR
    TFF'nin Süper Lig'in kalan kısmını oynatmayı planladığı Antalya'da 3 stadyum ve 200 de futbol sahası bulunuyor. Liglerin Antalya'da oynanması durumunda Yeni Antalya Stadı, Akdeniz Üniversitesi Stadı ve Alanya Stadı, Süper Lig'e ev sahipliği yapacak. Kalan 8 haftadaki 136 maç bu 3 stadyumda oynanacak.

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