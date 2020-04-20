TFF, coronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Süper Lig'in kalan 8 haftası için planını belirledi… Planlamaya göre maçların Antalya'da yoğun önlemler altında seyircisiz olarak oynatılmasının kararlaştırıldığı iddia edildi. Liglerin haziranın 3. haftası başlaması hedeflenirken, tüm futbolculara, teknik heyetlere ve kulüp personellerine belli periyotlarda Covid-19 testi yapılması kararlaştırıldı.
MAÇ ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Tedbirler kapsamında maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonrasında yapılan röportajlarda da futbolcular ve gazetecilere maske zorunluluğu uygulanacak.
SAKATLIKLAR İÇİN ÖZEL ALAN
Olası sakatlıklarda futbolcular için belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. TFF'nin sunduğu bu planla ilgili son kararı ise Bilim Kurulu verecek.
BÜTÜN DÜNYAYI AĞIRLARIZ
Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, liglerin Antalya'da tamamlanacağı haberleri üzerine, "Bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla" dedi. Antalya'nın 500 bin yatak kapasitesi bulunuyor.
200 FUTBOL SAHASI VAR
TFF'nin Süper Lig'in kalan kısmını oynatmayı planladığı Antalya'da 3 stadyum ve 200 de futbol sahası bulunuyor. Liglerin Antalya'da oynanması durumunda Yeni Antalya Stadı, Akdeniz Üniversitesi Stadı ve Alanya Stadı, Süper Lig'e ev sahipliği yapacak. Kalan 8 haftadaki 136 maç bu 3 stadyumda oynanacak.
MAÇ ÖNCESİ ATEŞ ÖLÇÜMÜ
Tedbirler kapsamında maçlardan önce tüm görevlilerin ateşi ölçülecek. Maç öncesi ve sonrasında yapılan röportajlarda da futbolcular ve gazetecilere maske zorunluluğu uygulanacak.
SAKATLIKLAR İÇİN ÖZEL ALAN
Olası sakatlıklarda futbolcular için belirli hastanelerde tedavi için özel izolasyonlu alan oluşturulacak. TFF'nin sunduğu bu planla ilgili son kararı ise Bilim Kurulu verecek.
BÜTÜN DÜNYAYI AĞIRLARIZ
Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, liglerin Antalya'da tamamlanacağı haberleri üzerine, "Bütün dünyadaki lig maçlarının Antalya'da oynanabilmesi için hazırız. Kaliteli hizmet veren otellerimiz çok fazla" dedi. Antalya'nın 500 bin yatak kapasitesi bulunuyor.
200 FUTBOL SAHASI VAR
TFF'nin Süper Lig'in kalan kısmını oynatmayı planladığı Antalya'da 3 stadyum ve 200 de futbol sahası bulunuyor. Liglerin Antalya'da oynanması durumunda Yeni Antalya Stadı, Akdeniz Üniversitesi Stadı ve Alanya Stadı, Süper Lig'e ev sahipliği yapacak. Kalan 8 haftadaki 136 maç bu 3 stadyumda oynanacak.