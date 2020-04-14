Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.04.2020 19:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.04.2020 19:34
    ABONE OL

    'da liglerin geleceği 'da belli olacak

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 'daki toplantıda verileceği belirtildi.

    Liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak

    'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle askıya alınan ve Bundesliga 2'nin geleceğiyle ilgili kararın 'daki toplantıda verileceği belirtildi.

    Almanya Kulüpler Birliğinden () yapılan açıklamada, kulüplerin bir araya geleceği 17 Nisan'daki toplantının 23 Nisan'a alındığı duyuruldu.

    Kulüplere daha fazla zaman vermek için erteleme yapıldığı kaydedilerek, "Alman hükümetinin son kararları da baz alınarak, nasıl ilerlenmesi konusunda 36 takım gelecek hafta karar verecek." denildi.

    DFL Başkanı Christian Seifert, 30 Nisan'a kadar ertelenen ligleri mayıs ayı başında başlatarak haziran sonunda bitirmeyi planladıklarını söylemişti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Spor Almanya'da liglerin geleceği 23 Nisan'da belli olacak
    Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri