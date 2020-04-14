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    • 14.04.2020 18:34
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    • 14.04.2020 18:34
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    Son dakika: 'a Avrupa'dan sürpriz teklif!

    Son dakika haberi... Son olarak ekibi Konyaspor'u çalıştıran 'nin eski ü için flaş iddia ortaya atıldı. Belçika basınında yer alan bilgilere göre yeni bir teknik direktör arayışında olan , Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu ile ilgileniyordu. Wilmots'un bu teklifi için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü.

    Aykut Kocaman'a sürpriz talip

    Bir dönem ve Konyaspor'u çalıştıran için flaş bir iddia gündeme geldi.

    Fenerbahçe ile şampiyonluklar yaşayan ve in başında olduğu süre zarfında UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final gören Kocaman, daha sonra Konyaspor'u a Avrupa arenasına taşımayı başarmıştı.

    Son olarak eski kulübü Konyaspor'u çalıştıran ancak Anadolu temsilcisinin yaşadığı mali sorunlar nedeniyle transfer konusunda sorunlar yaşayan Kocaman, alınan kötü sonuçlar sonrasında ayrılığı tercih etmiş, Konyasporlu taraftarlar tarafından alkışlarla uğurlanmıştı.

    İBRE KOCAMAN'A DÖNDÜ
    Belçika basınında yer alan bilgilere göre yeni bir arayışında olan , Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu ile ilgileniyordu.

    Wilmots'un bu teklifi sarı lacivertliler için reddettiği belirtilirken, bir başka iddia daha ortaya atıldı. Buna göre Belçikalı teknik direktörün ardından ibre, Aykut Kocaman'a döndü.

    Şu anda herhangi bir takımı çalıştırmayan Kocaman'ın bu teklife henüz yanıt vermediği aktarıldı.

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