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    • Spor
    • 14.04.2020 23:50
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    • 14.04.2020 23:50
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    yönetimi, Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek

    yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

    EuroLeague yönetimi basın toplantısı düzenleyecek

    yönetimi, koronavirüs salgını nedeniyle EuroLeague ve 7DAYS EuroCup'ın ileri bir tarihe ertelenmesinin ardından organizasyonların geleceğine dair açıklamaların yapılacağı bir basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

    Perşembe günü TSİ 13.00'te video konferans üzerinden dijital ortamda yapılacak olan ve EuroLeague Başkanı ve CEO'su Jordi Bertomeu ile yönetiminin katılacağı basın toplantısına Avrupa'nın farklı ülkelerinden basın mensupları da katılım gösterecek. Toplantıda organizasyonun geleceğine dair önemli açıklamaların yapılması bekleniyor.



    Haberler Spor EuroLeague yönetimi, 16 Nisan Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek
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