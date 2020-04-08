Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

Bu ölümlerin ardından Almanya'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.



