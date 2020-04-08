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    • 08.04.2020 14:07
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    : 'da 5 Türk virüsten hayatını yitirdi

    haberi... 'da 5 Türk vatandaşının daha yeni tip virüs (corona virüs) nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Ülkede vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.

    Almanya'dan acı haber! 5 Türk...

    Yerel makamlardan edinilen bilgiye göre, Nürnberg, Köln, Stuttgart ve Essen bölgesinden 3'ü kadın 5 Türk virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Vefat edenlerden bazılarının aile bireyleri de testinin pozitif çıkması nedeniyle evlerinde karantina altına alındı.

    Bu ölümlerin ardından 'da Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden Türklerin sayısı 42'ye yükseldi.

    Ülkede koronavirüs vaka sayısı yaklaşık 107 bin 659'a, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 17'ye çıktı.



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