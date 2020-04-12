eçmiş

2009/2014 yılları arasında forma giyen Cristian Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Cristian, "Alex'in gidişine o dönem çok üzüldüm. Özellikle benim için çok üzüntü verici bir durumdu. Kabullenmek zor oldu" dedi. Cristian, attığı goller sonrası yaptığı ağlama işareti için ise "Bunlar futbolun doğasında var" ifadesini kullandı.dönemlerde fazla kiloları ile gündeme gelen Ozan Tufan'dan iyi haber var. Çalışmalarını evinde sürdüren başarılı futbolcu yediğine içtiğine de dikkat edince bu sıkıntılı dönemi kilo almadan geçmeyi başardı.