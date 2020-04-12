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    • Spor
    • 12.04.2020 Gazete
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    ’den efsane yıldız için itiraf geldi: Alex'in gidişi beni yıkmıştı

    F.Bahçe'de 2009/2014 yılları arasında forma giyen Cristian Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Cristian, "Alex'in gidişine o dönem çok üzüldüm. Özellikle benim için çok üzüntü verici bir durumdu. Kabullenmek zor oldu" dedi. İşte Takvim Gazetesi’nin 12 Nisan 2020 tarihli spor sayfalarından derlediğimiz Fenerbahçe haberleri…

    Alex'in gidişi beni yıkmıştı
    F.Bahçe'de 2009/2014 yılları arasında forma giyen Cristian Ajansspor'a açıklamalarda bulundu. Cristian, "Alex'in gidişine o dönem çok üzüldüm. Özellikle benim için çok üzüntü verici bir durumdu. Kabullenmek zor oldu" dedi. Cristian, attığı goller sonrası yaptığı ağlama işareti için ise "Bunlar futbolun doğasında var" ifadesini kullandı.


    BU KEZ KİLO ALMADI... ALKIŞLAR OZAN'A
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