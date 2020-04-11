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    • 11.04.2020 09:05
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    Son dakika haberi: Arap kulüpleri 'nin yıldızı 'yu istiyor!

    Son dakika tramsfer haberi... Sarı lacivertli takımın futbolcusu 'nun performansı yurt dışında birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Arap kulüplerinin Brezilyalı futbolcuyla ilgilendiği ortaya çıktı.

    Arap kulüpleri Gustavo'yu istiyor!

    Sarı lacivertli takımın futbolcusu 'nun ilk geldiği günlerde yaşı ve bonservis bedeli eleştiri konusu olmuştu. 32 yaşında 6 Milyon Euro'ya Marsilya'dan edilen Sambacı yıllık 4 Milyon Euro'ya yakın da ücret alıyordu. Bu eleştiriler Gustavo sahaya çıkınca sona erdi. Performansı yurtdışında da birçok kulübün ilgisini çekmeye başladı.

    ARAPLAR ÇOK İSTİYOR
    Özellikle Arap kulüpleri Brezilyalı futbolcuyu çok istiyor. Daha önce de Araplar'dan teklif alan Gustavo, F.Bahçe'yi tercih etmişti. Yeni sezon öncesi bazı kulüplerin iyi bir bonservis bedeli ile yönetimin kapısını çalma ihtimali olduğu belirtildi. F.Bahçe ilk etapta Gustavo'yu satmayı düşünmese de ekonomik şartlar bunu zorunlu kılarsa en azından zarar etmeden verilecek.

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