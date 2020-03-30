Liglere verilen ara, kulüplere ekonomik olarak büyük bir darbe vurdu… Bu nedenle Avrupa futbolunda 'maaş seferberliği' için start verildi. Aralarında Barcelona ve Juventus gibi devlerin de olduğu kulüpler, ligler başlayana kadar futbolcu maaşlarını ödememe ya da kesinti yapma kararı aldı. Messi ve Ronaldo gibi süper yıldızların tereddütsüz destek verdiği bu seferberlik sonrası gözler Süper Lig'e çevrildi. Ekonomik darboğaz içinde olan 4 büyüklerde forma giyen isimlerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu… G.Saray'da Falcao 7 milyon Euro'luk maaşı ile ligin zirvesinde. Fener'de Gustavo 3.5 milyon Euro, Trabzon'da Sosa 3.2 milyon Euro, Beşiktaş'ta ise Vida 3 milyon Euro ile başı çekiyor.
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