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    • Spor
    • 30.03.2020 Gazete
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    Avrupa unda başlayan maaş seferberliğinin ardından gözler ’e çevrildi

    Messi ve Ronaldo gibi süper yıldızların yaptığı büyük fedakakrl ısonrası 4 büyüklerde forma giyen isimlerin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu.

    Şimdi fedakarlık zamanı
    Liglere verilen ara, kulüplere ekonomik olarak büyük bir darbe vurdu… Bu nedenle Avrupa unda 'maaş seferberliği' için start verildi. Aralarında Barcelona ve Juventus gibi devlerin de olduğu kulüpler, ligler başlayana kadar futbolcu maaşlarını ödememe ya da kesinti yapma kararı aldı. Messi ve Ronaldo gibi süper yıldızların tereddütsüz destek verdiği bu seferberlik sonrası gözler 'e çevrildi. Ekonomik darboğaz içinde olan 4 büyüklerde forma giyen isimlerin nasıl bir tavır alacağı merak konusu… G.Saray'da Falcao 7 milyon Euro'luk maaşı ile ligin zirvesinde. Fener'de Gustavo 3.5 milyon Euro, 'da Sosa 3.2 milyon Euro, Beşiktaş'ta ise Vida 3 milyon Euro ile başı çekiyor.

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