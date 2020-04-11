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    • 11.04.2020 09:21
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    'un genç yıldızı 'den imalı paylaşım

    6 aylık sakatlığının ardından formasına kavuşan 'un milli futbolcusu , corona virüs nedeniyle 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu. İşte Abdülkadir Ömür'ün o paylaşımı.

    Abdülkadir Ömür'den imalı paylaşım

    Türkiye'de corona virüsü salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu için 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Karar sonrası yasağın uygulanacağı şehirlerde insanlar fırın ve bakkallara akın etti. Bu akın sırasında ise bazı yerlerde gerginlikler hatta kavgalar yaşandı.

    'un başarılı futbolcusu , sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Milli futbolcu, İçişleri Bakanlığı'nın corona virüsü salgınına tedbir amacıyla 31 ilde iki günlük sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından bazı yerlerde yaşanan gerginlik ve kavgalara göndermede bulundu.

    Ömür, yaptığı paylaşımda "Kur'an'ın iki kapağı arasındakileri defalarca okudum. 90 yerde Allah'ın rızka kefil olduğunu, tek bir yerde ise şeytanın insanı fakirlikle korkutacağını gördüm. Ne yazık ki insanlar, Rabbinin 90 yerdeki vaadini unutup şeytanın bir yalanına kanıyor! - Hasan Basri Hazretleri" ifadelerini kullandı.

    Abdülkadir Ömür tarlada çalışıyor

    Evde kaldığı sürelerde kulübün gönderdiği antrenman programını uygulayan genç yıldız, dışarıdaki vaktini de tarlada harcıyor. Kardeşi ve akrabalarıyla ekim işleri yapan Abdülkadir, tek bir vaktini boş geçirmiyor.

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