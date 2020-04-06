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    • 06.04.2020 15:36
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    Fenerbahçeli ve basketbolcu karşı karşıya: Baya benzetmişler Cengiz'i...

    Corona virüs salgını nedeniyle "Evde kal" ve "Oyunlarda Buluşalım" sloganıyla yola çıkan ile , kozlarını 20'de paylaştı. Eğlenceli anlara sahne olan maçlarda gülen taraf ise Furkan Korkmaz oldu. İşte ikilinin o anları.

    'Baya benzetmişler Cengiz'i...'

    Corona virüsü salgını nedeniyle vakitlerini evlerinde geçiren Fenerbahçeli yıldız futbolcu ile Philadelphia Sixers'da forma giyen 20'de kozlarını paylaştı.

    SONUÇ SON MAÇA KALDI

    "Evde kal" ve "Oyunlarda buluşalım" sloganlarıyla yola çıkan ikili, önce Juventus - karşılaşmalarıyla maçlara başladı. İlk maçı Liverpool'u seçen Ozan 4-1 kazanırken, ikinci maçı aynı skorla Furkan'ın kazanması üzerine final maçına geçildi.

    FENERBAHÇE VE ROMA KARŞI KARŞIYA

    Son karşılaşmada Tufan formasını giydiği Fenerbahçe'yi, Korkmaz ise li Roma'yı seçti ve Ünder'i kaptan olarak belirledi.

    Kaleye Altay Bayındır'ı koyan Ozan Tufan, savunma hattını "Isla, serdar, Gustavo ve Hasan Ali" şeklinde oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu ile kendisine şans tanıyan Tufan, hücum hattında Dirar, Kruse, Rodrigues ve Muriqi'ye şans tanıdı.

    Karşılaşmanın ilk golünü Cengiz Ünder'le kaydeden Furkan Korkmaz, ekrana Ünder'in yansıması üzerine, "Baya benzetmişler Cengiz'i" diye konuştu.

    Ozan Tufan, 78'de Garry Rodrigues'le eşitliği yakalarken maç bu skorla sona erdi ve ikili dostluk mesajlarıyla yayından ayrıldı.

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