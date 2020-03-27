Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 27.03.2020 11:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.03.2020 11:24
    ABONE OL

    'den 'a tarihi çalım! Süper Lig'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

    Önümüzdeki yılın transfer çalışmalarına başlayan , 'ın listesinde ilk sıralarda bulunan Süper Lig'in iki yıldızı için harekete geçti: ve için çalışma başlatan Fenerbahçe'nin iki oyuncuya da teklif sunacağı öğrenildi.

    Süper Lig'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye

    Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan koronavirüs nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor. Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

    YERLİ GÖZDE MERT HAKAN
    Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferi de gündeme gelebilir.

    *Emre Kılınç

    *Mert Hakan Yandaş

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Süper Lig'in 2 yıldızı Fenerbahçe'ye
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri