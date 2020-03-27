Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan koronavirüs nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor. Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.