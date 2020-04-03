Efsane kaleci, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığı vurgulandı. Ancak eşi Işıl yalanladı.
"Rüştü'nün tedavisi normal odada devam ediyor. Çok şükür biz iyiyiz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca hayranı rahat bir nefes aldı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI
Virüsü yeneceksin.
Bu maçı bizim için al.
Dualarımız seninle.
Bu kez kendin için kurtar.
Başaracaksın kaptan.
Virüse kırmızı kart.
"Rüştü'nün tedavisi normal odada devam ediyor. Çok şükür biz iyiyiz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca hayranı rahat bir nefes aldı.
SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI
Virüsü yeneceksin.
Bu maçı bizim için al.
Dualarımız seninle.
Bu kez kendin için kurtar.
Başaracaksın kaptan.
Virüse kırmızı kart.
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