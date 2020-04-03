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    • Spor
    • 03.04.2020 Gazete
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    Kovid-19'a yakalanan 'in eşi açıkladı: Rüştü'nün tedavisi normal odada devam ediyor

    Coronavirüse yakalanan korkuttu. Efsane kaleci, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Eşi Işıl, “İnşallah daha iyi olacağız” diye konuştu. Sevenlerinin mesajı umut doluydu.

    Kaptan bunu da kurtarırsın
    Efsane kaleci, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığı vurgulandı. Ancak eşi Işıl yalanladı.
    "Rüştü'nün tedavisi normal odada devam ediyor. Çok şükür biz iyiyiz" açıklamasını yaptı. Milyonlarca hayranı rahat bir nefes aldı.




    SOSYAL MEDYADAN DESTEK MESAJLARI
    Virüsü yeneceksin.
    Bu maçı bizim için al.
    Dualarımız seninle.
    Bu kez kendin için kurtar.
    Başaracaksın kaptan.
    Virüse kırmızı kart.

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    Haberler Spor Kovid-19'a yakalanan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber açıkladı: Rüştü'nün tedavisi normal odada devam ediyor
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