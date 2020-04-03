Efsane kaleci, geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı nedeniyle yoğun bakıma yatırıldığı vurgulandı. Ancak eşi Işıl yalanladı.açıklamasını yaptı. Milyonlarca hayranı rahat bir nefes aldı.Virüsü yeneceksin.Bu maçı bizim için al.Dualarımız seninle.Bu kez kendin için kurtar.Başaracaksın kaptan.Virüse kırmızı kart.