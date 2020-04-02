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Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen eski Milli kaleci Rüştü Reçber, corona virüse yakalanmıştı. Rüştü Reçber'in korona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından duyurmuştu. Herkes Rüştü Reçber'in son durumunu merak ederken, eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi. Rüştü Reçber'in son sağlık durumu ne? İşte detaylar.

02.04.2020 12:34 - Son Güncelleme: 02.04.2020 12:44
Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

Hastaneye kaldırılan Rüştü'nün tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Peki son durumu ne?

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Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

IŞIL REÇBER'DEN AÇIKLAMA

Virüsün doğrudan akciğerine indiği, nefes darlığı çeken 46 yaşındaki futbol adamının yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Işıl Reçber, şu açıklamayı yaptı.

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

"Rüştü, şu an yoğun bakımda ve tedavisi devam ediyor. Ateşi kontrol altına alındı. Gelişmeler iyi yönde. Hastalık çok ani gelişti. Virüs doğrudan akciğerlere inmiş. Nefes darlığı çektiği için doktorlar tarafından hemen müdahele edildi. Hala yoğun bakımda... Tedavisine devam ediliyor"

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

ESKİ MİLLİ KALECİ RÜŞTÜ REÇBER'İN CORONA VİRÜSE YAKALANDIĞINI EŞİ IŞIL REÇBER ŞU SÖZLERLE DUYURMUŞTU:

"Rüştü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak."

Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

IŞIL REÇBER 14 GÜN KURALANINA UYMADIĞI İDDİALARINA ŞU YANITI VERMİŞTİ

Rüştü Reçber dün bir özel hastaneye sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'ya şu açıklamayı yaptı, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim.

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