Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı

IŞIL REÇBER 14 GÜN KURALANINA UYMADIĞI İDDİALARINA ŞU YANITI VERMİŞTİ

Rüştü Reçber dün bir özel hastaneye sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'ya şu açıklamayı yaptı, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim.