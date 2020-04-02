Corona virüse yakalanan Rüştü Reçber'in son durumu ne? Eşi Işıl Reçber açıkladı
Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen eski Milli kaleci Rüştü Reçber, corona virüse yakalanmıştı. Rüştü Reçber'in korona virüse yakalandığını eşi Işıl Reçber, Instagram hesabından duyurmuştu. Herkes Rüştü Reçber'in son durumunu merak ederken, eşi Işıl Reçber'den açıklama geldi. Rüştü Reçber'in son sağlık durumu ne? İşte detaylar.
02.04.2020 12:34
- Son Güncelleme: 02.04.2020 12:44
ESKİ MİLLİ KALECİ RÜŞTÜ REÇBER'İN CORONA VİRÜSE YAKALANDIĞINI EŞİ IŞIL REÇBER ŞU SÖZLERLE DUYURMUŞTU:
"Rüştü'yü COVID-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak."
IŞIL REÇBER 14 GÜN KURALANINA UYMADIĞI İDDİALARINA ŞU YANITI VERMİŞTİ
Rüştü Reçber dün bir özel hastaneye sevk edildi ve solunum cihazına bağlandı. Işıl Reçber, Posta'ya şu açıklamayı yaptı, "Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim.
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