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    • 02.04.2020 17:53
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    Son dakika haberi | Corona virüse yakalanan 'in son durumu ne? Hastaneden açıklama...

    Sağlık durumu merak edilen ve yoğun bakıma kaldırıldığı haberi çıkan efsanevi kaleci 'in Coronavirus (Covid-19) tedavisi devam ederken hastaneden bir açıklama geldi. Eşi de efsane kalecinin sağlık durumuna dair bilgiler verdi. İşte Rüştü Reçber'in son sağlık durumu...

    Rüştü Reçber'in son durumu ne? İlk açıklama

    Rüştü Reçber'in durumuna ilişkin hastaneden de bir açıklama yapıldı. Koronavirüs tanısıyla 29 Mart Pazar günü hastaneye yatışı gerçekleştirilen eski Milli Kaleci Rüştü Reçber'den sevindirici haber geldi.

    Türk futbolunun sevilen ismi 'in tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Maslak Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serap Gençer ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan şu bilgileri verdi:

    Pazar günü Covid-19 tanısı alarak hastanemize nakledilen ve tedavisini sürdürdüğümüz Rüştü Reçber halen hastanemizde normal hasta katında yatırılarak izolasyonu ve tedavisine devam edilmektedir. Hastamızın genel durumu her geçen gün daha iyiye gitmektedir."

    EŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

    Rüştü Reçber'in eşi de kısa bir süre önce eşi hakkında sosyal medyadan bir açıklama yapmıştı.

    Merak eden bizim için tedirgin olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Zor ve ağır günler... Tedavimiz normal odada stabil şekilde devam ediyor, daha iyi olacağız inşallah.
    1 saniye dahi göremiyorum eşimi şu an ama biliyorum ki emin ellerde. 5 gün olmuş ben günleri saatleri hatırlamıyorum hasta olanları düşünün Allah hepsine güç versin.
    Bu dönemde testler PCR ve kan testi olarak yapılıyor. En sağlıklısı kan testi orada taşıyıcı olanlar da çıkıyor. Boğaz ve burundan alınan örneklerde test yanlış sonuç verebiliyor.
    Var olan tüm grip, soğuk algınlığı, zatürre bu virüsle bağlantılı şu an önemli olan virüs yükü ve nasıl atlatacağınız. Zatürre en sıkıntılı olanı çünkü akciğerlere inmiş oluyor artık. Burada da ilk sınavınızı virüsle akciğerde veriyorsunuz. Kronik hastalıklara, yaşa gelmeden önce ilk aşama ciğerlerde. Eşim sporcu, sigara kullanmıyor ve kendisine dikkat ediyor olmasına rağmen bu kadar sarsıldı. Sigara içenler için durum çok kritik. İçmeyin, bırakın vesile olsun. Allaha emanet olun.

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