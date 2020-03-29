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    • 29.03.2020 23:22
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    'dan alkışlık hareket! İhtiyaç sahiplerine erzak dağıttı

    Milli futbolcumuz 'dan alkışlık hareket. 'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı.

    Yusuf Yazıcı'dan alkışlık hareket

    Milli futbolcumuz 'dan alkışlık hareket.

    spor'dan sezon başında 'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Milli futbolcumuz Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulundu.

    Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim etti.

    Muhtar Hayır, yaptığı açıklamada, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

    Yazıcı'nın hayırsever bir kişiliğe sahip olduğunu ifade eden Hayır, futbolcuya yardımlarından dolayı teşekkür etti.

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