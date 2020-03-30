24 yaşındaki futbolcunun önünde iki seçenek var. Yıldız oyuncu ya kariyerinin en iyi günlerini yaşadığı Fırtına'da kalacak ya da her futbolcunun hayali olan dev kulüplerden birisine imza atarak, yeni bir forma giyecek. Bu durum gerçekleşirse Trabzonspor'un da kasasına ciddi bir rakam girecek. 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Karadeniz ekibi, Sörloth'u 25-30 milyon Euro'dan aşağı bir rakama satmayı düşünmüyor.