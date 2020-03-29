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    • Spor
    • 29.03.2020 Gazete
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    ’da maaş krizi! Coronavirüs u vurdu...

    Coronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından birçok gelirden mahrum kalan kulüpleri, çareyi oyuncularından indirim istemekte buldu.

    Avrupa’da maaş krizi

    Liglere ara verilmesinin ardından birçok gelirden mahrum kalan kulüpleri, çareyi oyuncularından indirim istemekte buldu. Milli futbolcularımız Ozan Kabak ve Ahmet Kutucu'nun takımı 'de futbolcular Temmuz'a kadar olan alacaklarından vazgeçti.



    Alman kulübündeki bu hareket fitili ateşledi.



    JUVENTUS'TAN     4 AYLIK KESİNTİ
    Juventus oyuncular ve teknik ekip ile 4 aylık maaş kesintisi konusunda anlaştığını açıkladı. İtalyan devi 4 aylık kesinti ile 90 milyon Euro tasarruf edecek. Espanyol kulübü ise oyuncu ve personel maaşlarında yüzde 70 kesintiye gitme kararı aldı.



    İSPANYOLLAR: KEMER SIKMA ZAMANI
    İspanyol gazetesi AS, Avrupa futbolundaki mali krizi manşetine taşıdı. "Kemer sıkma zamanı" ifadelerini kullandı.



    TÜRK KULÜPLERİ BEKLEMEDE
    Avrupa'da kulüpler futbolculardan indirim isterken 'de ise henüz konuyla ilgili adım atılmadı. Türk kulüplerinin de uygulamanın Avrupa'da yaygınlaşması ve 'dan konuyla ilgili adım atılmasıyla indirim için futbolcuların kapısını çalması bekleniyor.


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