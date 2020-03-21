Avrupa kulüplerinde maaş ödeme tartışması!

Coronavirüs kabusunun kulüplere ekonomik darbesi de çok büyük oldu... La Gazetta Dello Sport'a göre Serie A kulüpleri maksimum 1.5 milyon Euro kazanan oyuncuların maaşlarının yüzde 15, daha fazla kazananların ise yüzde 30 indirime gitmesini talep edecek. Fransız kulübü Lyon ise ligler başlayana kadar futbolculara maaşlarını ödememe kararı aldı.